2019/10/07 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمليات المشتركة: باشرنا بسحب الجيش من مدينة الصدر وإحالة الآمري

اخبار مباشرة

العمليات المشتركة: باشرنا بسحب الجيش من مدينة الصدر وإحالة الآمرين والضباط الى التحقيق فورا

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: باشرنا بسحب الجيش من مدينة الصدر وإحالة الآمرين والضباط الى التحقيق فورا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: باشرنا بسحب الجيش من مدينة الصدر وإحالة الآمرين والضباط الى التحقيق فورا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).