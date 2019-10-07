2019/10/07 | 19:39

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل الى اربيل

تأریخ التحریر: : 2019/10/7 19:35

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