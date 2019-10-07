بابل.. القبض على متورط بإطلاق النار على المتظاهرين

2019/10/07 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على متورط بإطلاق النار على المتظاهرين في محافظة بابل.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "قطعات عمليات الفرات الأوسط وبجهد أمني واستخباري متميز وحرصاً منها على حماية المتظاهرين القت القبض على أحد المتورطين بالرمي على المتظاهرين".ويشهد العراق تظاهرات شعبية غاضبة منذ الاول من تشرين الاول الجاري ضد الفساد والبطالة وسوء الخدمات والاوضاع العامة في البلاد وجوبهت بعنف مفرط من القوات الامنية أدت الى وفاة 104 من المتظاهرين وأكثر من 6 الا جريح بينهم عناصر من الامن".انتهى

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