عبد المهدي يجتمع الثلاثاء بالمحافظين لمناقشة ازمة التظاهرات

2019/10/07 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مراسل “كلكامش برس” في واسط نقلا عن محافظها محمد المياحي ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيعقد غدا اجتماعا بحضور جميع المحافظين لمناقشة تداعيات التظاهرات.

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