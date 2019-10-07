2019/10/07 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجفقال مراسل “كلكامش برس” في محافظة النجف ان المتظاهرين قرروا تأجيل تظاهراتهم لما بعد نهاية زيارة الأربعين، مؤكدين على ضرورة تطبيق مبادرة المرجعية العليا على أرض الواقع.

وشهدت النجف اسوة بمحافظات اخرى خروج تظاهرات حاشدة فيما طالب العشائر بتغيير النظام السياسي الحالي الى رئاسي لمنع سطوة الاحزاب المتنفذة بحسب مؤتمر عقدوه امس الاحد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو النجف يقررون تاجيل التظاهرات الى مابعد زيارة الاربعين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو النجف يقررون تاجيل التظاهرات الى مابعد زيارة الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).