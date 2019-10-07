العراق يعيد خدمة الانترنت جزئيا

2019/10/07 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، اعادة خدمة الانترنت الى العديد من المدن، التي شهدت خلال الايام الماضية انقطاعاً للخدمة.

وكانت الحكومة قطعت خدمة الانترنت، عن المدن العراقية، باستثناء اقليم كوردستان، خلال موجة الاحتجاجات الغاضبة التي اجتاحت مدن الوسط والجنوب في البلاد.

وشهد العراق في الأيام الأخيرة تظاهرات مطلبية في العديد من المناطق خصوصا بغداد ومدن الجنوب، تصدت لها السلطات باستخدام عنف مفرط وقد اعترفت بذلك، فضلا عن حجب الإنترنت، وفرض حظر للتجول في عدد من المدن.

وتدور الاحتجاجات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وقصور خدمات الدولة وشح الوظائف.



وأججت سلسلة قرارات حكومية الغضب الشعبي، لا سيما تنزيل رتبة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي الذي يحظى بشعبية واسعة من أوقات الحرب، لأسباب لم تُشرح بشكل كاف.



وكان البعض يحتج خلال المظاهرات على ما حدث للساعدي.

وفي مسعى منها لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد، أصدرت الحكومة العراقية، ليل السبت الأحد، سلسلة قرارات خلال جلسة استثنائية عقدت برئاسة عادل عبد المهدي، بينها اعتبار ضحايا التظاهرات "شهداء" ومنح عائلاتهم "امتيازات الشهداء"، وفتح باب التطوع للجيش وإعادة الذين فسخت عقودهم بعد اجتياح تنظيم داعش في عام 2014.

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