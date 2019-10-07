2019/10/07 | 20:00

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مجلس النواب يعقد جلسة يوم غد لمناقشة التظاهرات

وزير الخارجية الروسي يصل الى اربيل

بغداد اليوم _ بغداد

استبعد مصدر نيابي، اليوم السبت، عقد مجلس النواب جلسته هذا اليوم والتي كان من المقرر لها أن تخصص لمناقشة قضية التظاهرات.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " الجلسة لن تعقد بسبب عدم حضور معظم النواب ومقاطعة العدي

بغداد اليوم _ بغداد

أكد مراسل بغداد اليوم أن وفداً ضم رجال دين وشيوخ عشائر اجتمعوا مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مبنى البرلمان قبيل انعقاد جلسة المجلس المرتقبة هذا اليوم.

وقال المراسل إن " الوفد الذي ضم حوالي 50 شخصاً بدأ باستعراض م

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