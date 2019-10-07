وزارة العمل: التقديم على منحة العاطلين عن العمل سيكون باستمارة الكترونية ضماناً للمساواة ولسرعة الانجاز

2019/10/07 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، أن التقديم على منحة العاطلين عن العمل سيكون باستمارة الكترونية ضماناً للمساواة ولسرعة الانجاز.

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