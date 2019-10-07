العمليات المشتركة للفرات: الوضع في بغداد جيد وتحت السيطرة

2019/10/07 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكدت قيادة العمليات المشتركة، ان الوضع الأمني في العاصمة بغداد مستقر وجيد.

وقال الناطق باسم العمليات العميد يحيى رسول {للفرات نيوز} ان" الوضع الى اللحظة جيد وتحت السيطرة".وأضاف ان" ان قيادة العمليات المشتركة أصدرت قرارا بإحالة الامرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة مع المتظاهرين الى التحقيق فورا، كما أمرت بحسب قطعات الجيش من مدينة الصدر شرقي بغداد واستبدالها بقوات من وزارة الداخلية".وأشار رسول الى ان" قيادة العمليات دعت القوات الأمنية الى التعامل مع المواطنين"، مؤكدا ان" حمايتهم مسؤولية والتزام الجميع".انتهى

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