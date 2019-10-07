فيفا: مباراة العراق وهونغ كونغ لاتزال قائمة في البصرة رغم الاحتجاجات

2019/10/07 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، يوم الإثنين، بيانًا بشأن مباراة العراق ضد هونغ كونغ، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، مؤكدًا أنها لا تزال قائمة في البصرة، رغم الاحتجاجات الدامية.

وأشار متحدث باسم الاتحاد الدولي، إلى أن الـ“فيفا يراقب الوضع عن كثب في العراق؛ بعد الاحتجاجات الدامية، منذ مطلع الأسبوع الماضي، وأن المباراة من المقرر أن تقام في الـ10 من أكتوبر في مدينة البصرة في جنوب العراق، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وستجري المباراة في استاد البصرة الدولي ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الثالثة.

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