إيران: مستعدون لتأمين شمال شرق سوريا بعد الانسحاب الأمريكي

2019/10/07 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده مستعدة للمساعدة في تخفيف التوتر شمال شرق سوريا بين تركيا والمقاتلين الأكراد وضمان الأمن في المنطقة في ظل الانسحاب الأمريكي.

وقال ظريف، ان “الولايات المتحدة تمثل محتلا دون صفة مناسبة لأراضي سوريا، ومن غير المجدي البحث عن إذنها أو التعويل عليها في ما يخص الأمن”.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: “لن يتم التوصل إلى السلام ومكافحة الإرهاب في سوريا إلا عبر احترام وحدة أراضيها وشعبها”.

واعتبر ظريف أن اتفاق أضنة يوفر إطار للعمل بين تركيا وسوريا، وشدد في هذا السياق على أن “إيران مستعدة للمساعدة”.

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