ضياء الشكرجي - القرآن محاولة لقراءة مغايرة 22

2019/10/07 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي وَإِذا قيلَ لَهُم آمِنوا كَما آمَنَ النّاسُ قالوا أَنُؤمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُم هُمُ السُّفَهاءُ وَلاكِن لّا يَعلَمونَ (13)هذه هي مشكلة الإسلام، ومشكلة كل دين يدعي أو يظن احتكاره للحق والحقيقة والهدى، فهو لا يرضى من الآخرين إلا أن يؤمنوا بما يدعو له، ولا يكتفي بذاك، بل يطلق على المؤمنين بعقيدته أنهم هم الذين يمثلون (الناس)، فيقول هنا (آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ)، فالناس عنده......

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