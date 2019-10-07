الداخلية: الشرطة الاتحادية تسلمت مهامها رسميا في مدينة الصدر

2019/10/07 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخية، الاثنين، عن تسلم الشرطة الاتحادية مهامها في مدينة الصدر.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، إن "الشرطة الاتحادية تسلمت مهامها بشكل رسمي في مدينة الصدر، بعد انسحاب الجيش العراقي منها".

وكان القائد العام للقوات المسلحة قد وجه، في وقت سابق، بانسحاب الجيش العراقي من مدينة الصدر وتسلمها الى الشرطة الاتحادية.

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن الانباء التي تم تداولها بشأن دخول داعش الى قضاء الطارمية، لا صحة لها.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام، بشأن دخول تنظيم داعش الى قضاء الطارمي

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الأربعاء، بإدخال كافة القطعات بالإنذار للحفاظ على سيادة الدولة والمنشأة الحكومية والاهداف الحيوية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الشمري وجه كافة القطعات الأمنية بالحفاظ

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