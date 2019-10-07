مسعود بارزاني يلتقي لافروف

2019/10/07 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ومن المقرر ان يعقد الطرفان اجتماعاً لبحث عدة ملفات تخص اقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وتعد هذه الزيارة الاولى لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى اقليم كوردستان.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وصل اليوم الاثنين، الى مدينة اربيل ، عاصمة اقليم كوردستان.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، استقبل، اليوم الاثنين، وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، والوفد المرافق له الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط وعدد من المسؤولين في الخارجية الروسية ومديري وممثلي عدد من كبريات شركات النفط والغاز، والسفير الروسي في بغداد.

وجرى بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية والعلمية، وتبادل وجهات التظر حول الأوضاع في المنطقة.

ورحب رئيس مجلس الوزراء لافروف والوفد المرافق له واصفا الزيارة بالمهمة، ومؤكدا ان العراق يرغب بتطوير العلاقات مع روسيا على الصعد كافة، وهي علاقات قديمة ويجب ان تتطور اكثر مماهي عليه الآن، وعبر عن شكره لموقف روسيا وقيادتها الداعم للحكومة العراقية في جميع الظروف، وأشاد بالدور الروسي في الشرق الأوسط والسلم العالمي.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن تحدي مواجهة عصابات داعش وتحقيق الانتصار عليها وإبعاد خطرها عن المدن والإستمرار بملاحقة بقاياها.

وقال ان المبادرة اليوم "بأيدينا ومدننا آمنة والعراق يستعيد مكانته ويلعب دور التهدئة في المنطقة وعلاقاته الخارجية في افضل حالاتها".

واستعرض رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية في اعقاب التظاهرات التي جرت خلال الايام الماضية، وأكد إستمرار الحكومة بالإستجابة للمطالب المشروعة، مشيرا الى ما رافق التظاهرات من خروج عن طابعها السلمي، والى عودة الأوضاع تدريجيا الى طبيعتها في بغداد والمحافظات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ان "الاقتصاد العراقي عانى طويلا من العقوبات الاقتصادية اضافة الى الحروب والدمار ونريد استخدام مواردنا وانتاجنا ومصانعنا ونشجع الاستثمارات في العراق".

كما بيّن مواقف العراق من مختلف القضايا الإقليمية وعلاقاته الجيدة مع جميع دول الجوار، وأهمية مشاركة جميع دول المنطقة في حفظ الأمن والاستقرار .

من جهته قال وزير الخارجية الروسي ان "علاقات بلدينا قديمة ونعمل على تطويرها وزيادة مشاركة وحضور الشركات الروسية في الإعمار والاستثمار في مجالات النفط والغاز وتحديث مشاريع الطاقة الكهربائية، وتسهيل التبادل التجاري، وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة في ضوء المباحثات الجارية بين المسؤولين في البلدين".

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن التزام روسيا التام بدعم القوات المسلحة العراقية واستمرار التعاون في الحرب ضد داعش ودعم مركز بغداد لتبادل المعلومات، والتنسيق حول مختلف القضايا في المنطقة.

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