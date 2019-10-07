زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى أربيل

2019/10/07 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى اقليم كردستان بعد ختام زيارته الى بغداد.

واستقبل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وعدد من المسؤولين في حكومة الاقليم،وزير الخارجية الروسي في مطار اربيل الدولي.

ومن المقرر أن يجتمع لافروف مع رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني لبحث عدد من القضايا السياسية الاقليمية.

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