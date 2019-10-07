2019/10/07 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم مسلحون ملثمون ليل الأحد الإثنين وسائل إعلام عراقية وعربية في بغداد منها تلفزيون دجلة، ما تسبب بإيقاف بعضها عن البث.كما استهدف المسلحون مبنى يضم ثلاثة مكاتب منهم مكتب قناة العربية، وأفاد صحافيون أنهم تعرضوا للتهديد.وأكدت بعض الصحف أن الشرطة العراقية لم تتدخل.من جهتها، أكدت قوات الأمن أن التحقيق جار لمعرفة هوية المسلحين، فيما أدانت وزارة الداخلية هذه الهجمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريبورتاج: مسلحون ملثمون ينفذون هجوما على قنوات إعلامية عراقية وعربية في بغداد) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريبورتاج: مسلحون ملثمون ينفذون هجوما على قنوات إعلامية عراقية وعربية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).