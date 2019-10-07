2019/10/07 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول فقرة هاشتاغ هذا الأسبوع استخدام المتظاهرين في العراق لمواقع التواصل الاجتماعي من أجل توثيق العنف الممارس بحقهم وإيصال صوتهم إلى العالم.



مقابل الرصاص، كثيرون لجؤوا إلى الغناء والرقص ليثبتوا أن مظاهراتهم سلمية.



كما أنهم يستعينون بخبراتهم في لعبة "ببجي" للتعامل مع مشهد الحرب السائد في الشارع العراقي حاليا.



كما نتحدث عن وفاة #ام_المقاومه #نادين_جوني في حادث سير والتي أثارت من جديد الجدل حول ظلم المحاكم الدينية وخصوصاالشيعية للمرأة في لبنان.



غضب بعض المصريين من سياسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر وسمي #السيسي_ضيع_ميه_النيل و #السيسي_بربع_جنيه كان موضوعنا الثالث لننهي مع اليوم العالمي للابتسامة ونتعرف عن مبتكر رمز الوجه الأصفر المبتسم الشهير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ينتفض ولبنان ينعي نادين جوني ومصريون يسخرون من بعض سياسات السيسي) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ينتفض ولبنان ينعي نادين جوني ومصريون يسخرون من بعض سياسات السيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).