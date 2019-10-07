2019/10/07 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم تنشر نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية

اضغط هنا

عودة الانترنت جزئيا الى العراق

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مصرف الرافدين ، اليوم السبت ، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول .

وقال المصرف في بيان تلقت ( بغداد اليوم ) نسخة منه إن " يدعو المواطنين للتوجه لأقرب منفذ لاستلام رواتبهم عب

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بغداد اليوم تنشر نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بغداد اليوم تنشر نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).