2019/10/07 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح المتظاهرين السلميين وحلّ مشاكل ذوي المعتقلين والمغيبين.

وقال بيان للمفوضية، تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان عقيل الموسوي والمفوضين أنس أكرم محمد وزيدان خلف عبيد، وفاتن حسين المفتش العام للمفوضية، التقوا >برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه".

وطالب رئيس المفوضية، بحسب البيان، "مجلس القضاء الأعلى لتسيير أطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين السلميين وحل مشاكل ذوي المعتقلين والمغيبين والتعاون لمعالجة موضوع تأخر حسم الدعاوي وإنهاء معاناة الموقوفين في السجون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الإنسان تطالب بتيسير إطلاق سراح المتظاهرين السلميين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الإنسان تطالب بتيسير إطلاق سراح المتظاهرين السلميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).