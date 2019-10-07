الفاسدون معروفون.. الفاسدون اقلية

2019/10/07 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتسعت حفرة الفساد في البلاد، حتى باتت تحتاج الى أطنان من الأموال لردمها، سواء على صعيد البناء والتخطيط العمراني، ام على صعيد التنمية بكل مفاصلها الصناعية والزراعية والتقنية.وتقارير هيئة النزاهة السنوية ونصف السنوية الدورية، تضم الاف المشاريع المتلكئة التي انفقت عليها مليارات الدولارات في السنوات السابقات في بغداد والمحافظات، وكانت مادة دسمة لوسائل الاعلام ...

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