الحكمة: لا يمكن تحميل عبد المهدي كل الإخفاقات والتقصير في الدولة تتحمله القوى السياسية

2019/10/07 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب بتعديل وزاري وتغييرات خلال 6 اشهر بغداد – وعد الشمري: كشفت تيار الحكمة المعارض امس الاثنين عن اتفاق الكتل السياسية مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بأحدث تغيير في ادارة الدولة خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 الى 6 اشهر وفيما رفض اقالته من منصبه في الوقت الراهن تحدث عن ضرورة اجراء تعديل يطال ...

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