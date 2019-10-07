الاثنين المقبل.. توزيع البطاقات الانتخابية لمجالس المحافظات

2019/10/07 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها ستبدأ توزيع مليونين و600 الف بطاقة انتخابية بين الناخبين استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في الاول من شهر نيسان المقبل 2020 .وقال عضو مجلس المفوضين صباح الرديني ان مليونين و600 الف بطاقة انتخابية وصلت الى العراق خلال الايام القليلة الماضية ، لافتا الى ...

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