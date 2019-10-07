خدمة الانترنت تعود بانتظار عودة كلية لفيس بوك .. بعد واتس اب

2019/10/07 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : عادت خدمة الانترنت بشكل جزئي في العراق، الاثنين 7 أكتوبر، بعد انقطاع دام لمدة ستة أيام، حيث عاد برنامج واتس لكن برامج اخرى مثل فيس بوك لازالت متقطعة ..وكان مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت قد أعلن الأربعاء 2 أكتوبر، إن الإنترنت انقطع عن معظم أنحاء العراق بما في ذلك العاصمة بغداد وإن […]

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