برهم صالح : خطاب رجل دولة عقلاني يرفض نظرية المؤامرة المزعومة ويحدد 9 نقاط فورية

2019/10/07 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : مع تراجع حدة الاحتجاجات اليوم الاثنين , ظهر الرئيس العراقي برهم صالح للمرة الاولى للحديث الى العراقيين بعد اسبوع من الاحتجاجات التي شهدت سقوط نحو 100 شهيد و 6000 جريح ..وظهر صالح بروح و اسلوب رجل دولة عقلاني قريب من شعبه ..و توالت الاشادات بروحية برهم صالح في كلمته الهادئة […]

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