الرئيس صالح: يجب اعادة النظر بقانون الانتخابات والاسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي

2019/10/07 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

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