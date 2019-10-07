عبد المهدي يوجه باستبدال قطعات الجيش في مدينة الصدر بقوات من الاتحادية

2019/10/07 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

أعلن وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه باستبدال قطعات الجيش المتواجدة في مدينة الصدر بقوات من الشرطة الاتحادية، على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخراً.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، تلقت "الغد برس" نسخة منه أن " القائد العام للقوات المسلحة وجه باستبدال قطعات الجيش المتواجدة في مدينة الصدر بقوات من الشرطة الاتحادية".

وقال الياسري "تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، سيتم استبدال قطعات الجيش المتواجدة في مدينة الصدر بقوات من الشرطة الاتحادية، مبيناً إن هذه الأوامر صدرت على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخراً".

وأضاف إن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة كانت واضحة وقاطعة بعدم استخدام القوة المفرطة مع المواطنين، مؤكداً إن "مهمة القوات العسكرية والأمنية هي تأمين أرواح المواطنين وحماية ممتلكاتهم".

وأشار وزير الداخلية، بحسب البيان، إلى إن "القائد العام للقوات المسلحة أمر أيضاً بإحالة كل من تسبب باستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين إلى الأمرة"، كاشفاً عن "تشكيل مجالس تحقيقية لتحديد المقصر وإحالته للمحاكم المختصة".

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