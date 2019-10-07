عبد المهدي يتباحث مع لافروف تطوير العلاقات العراقية - الروسية

2019/10/07 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتباحث معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية والعلمية، وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "عبد المهدي، استقبل، اليوم الاثنين، وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، والوفد المرافق له الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وعدد من المسؤولين في الخارجية الروسية ومدراء وممثلي عدد من كبريات شركات النفط والغاز ، والسفير الروسي في بغداد".

وأضاف البيان أنه "جرى بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية والعلمية، وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة".

ورحب رئيس الوزراء، بحسب البيان، بـ"لافروف والوفد المرافق له واصفا الزيارة بالمهمة، ومؤكدا ان العراق يرغب بتطوير العلاقات مع روسيا على الصعد كافة، وهي علاقات قديمة ويجب ان تتطور اكثر مماهي عليه الآن، وعبر عن شكره لموقف روسيا وقيادتها الداعم للحكومة العراقية في جميع الظروف، وأشاد بالدور الروسي في الشرق الأوسط والسلم العالمي".

وتحدث عبد المهدي، وفق البيان عن "تحدي مواجهة عصابات داعش وتحقيق الانتصار عليها وإبعاد خطرها عن المدن والاستمرار بملاحقة بقاياها، وقال إن المبادرة اليوم بأيدينا ومدننا آمنة والعراق يستعيد مكانته ويلعب دور التهدئة في المنطقة وعلاقاته الخارجية في أفضل حالاتها".

كما استعرض رئيس الوزراء "الأوضاع الأمنية في أعقاب التظاهرات التي جرت خلال الأيام الماضية، وأكد استمرار الحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة، مشيرا إلى ما رافق التظاهرات من خروج عن طابعها السلمي، والى عودة الأوضاع تدريجيا إلى طبيعتها في بغداد والمحافظات".

وأكد البيان، أن عبد المهدي شدد على أن "الاقتصاد العراقي عانى طويلا من العقوبات الاقتصادية إضافة إلى الحروب والدمار ونريد استخدام مواردنا وإنتاجنا ومصانعنا ونشجع الاستثمارات في العراق، كما بيّن مواقف العراق من مختلف القضايا الإقليمية وعلاقاته الجيدة مع جميع دول الجوار، وأهمية مشاركة جميع دول المنطقة في حفظ الأمن والاستقرار".

من جهته قال وزير الخارجية الروسي، وفق البيان أن "علاقات بلدينا قديمة ونعمل على تطويرها وزيادة مشاركة وحضور الشركات الروسية في الإعمار والاستثمار في مجالات النفط والغاز وتحديث مشاريع الطاقة الكهربائية، وتسهيل التبادل التجاري، وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة في ضوء المباحثات الجارية بين المسؤولين في البلدين".

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن "التزام روسيا التام بدعم القوات المسلحة العراقية واستمرار التعاون في الحرب ضد داعش ودعم مركز بغداد لتبادل المعلومات ، والتنسيق حول مختلف القضايا في المنطقة".

وحضر اللقاء عن الجانب العراقي وزير الخارجية، ومستشار الأمن الوطني وعدد من المسؤولين في وزارتي النفط والخارجية.

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