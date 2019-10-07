2019/10/07 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زيدان_الدين_محمد "التفاصيلُ الصغيرة: خيطٌ سَلس لصُنع عقد من الطّراز الفاخر."- نَدئ عادل.في عالمٍ يسفحُ في سُخامِ التفاصيل، "إِنني من أكثرِ النَّاس صعوبةً، لأنني ممّن يهتمّون بالأشياء البسيطة، وتسعدهم التفاصيل الصغيرة، ولا أحد يهتم لمثل هذة الأشياء" على حدِّ تعبير دوستويفسكي وهو يشيرُ بصوبِ تلك التفاصيل المسجُورة بالبساطةِ، والتي من شأنها استيقافك لتُسكركَ بلذّة المزاهر في حين أنَّ العالم مشغول بقرعِ طب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#زيدان الدين محمد - تفاصيلٌ بسيطة تُنقذنا.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#زيدان الدين محمد - تفاصيلٌ بسيطة تُنقذنا.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).