مؤيد عبد الستار - الاحتجاج المعلق على مسمار جحا

2019/10/07 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_عبد_الستار بعد سقوط سلطة العصابة الصدامية تطلع أبناء شعبنا لبزوغ شمس الحرية التي كان الجميع يحلم بتحقيقها او العمل بها شيئا فشيئا ، فشارك المواطنون بحماس في الانتخابات وظنوا خيرا بالمرشحين الذين ادعّـوا انهم ضد نظام الزمرة الصدامية، فانتخبوهم وسلموهم مقاليد الحكم بمباركة القوى الوطنية والمرجعية الدينية .ولكن الايام كشفت الوجه القبيح لمن استلم السلطة ، فزكمت الانوف رائحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ......

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