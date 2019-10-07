عودة الحياة تدريجيا الى بغداد .. والفيفا تؤكد مباراة العراق ضد هونغ كونغ قائمة في البصرة

2019/10/07 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : عادت الحياة تدريجيا الى بغداد ومدن عراقية محتجة مساء الاثنين في وقت أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الاثنين على أن مباراة منتخب العراق ضد هونغ كونغ ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 لا تزال قائمة في البصرة، رغم الاحتجاجات الدامية.وأفاد متحدث باسم الاتحاد الدولي اليوم أن الـ”فيفا يراقب الوضع عن […]

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