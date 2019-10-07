واع تنشر ابرز ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية بخصوص التظاهرات

2019/10/07 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية ابرز ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بخصوص التظاهرات:

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