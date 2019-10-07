{الفرات نيوز} تنشر نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2019 -2020

2019/10/07 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2019-2020.

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