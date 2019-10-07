English | كوردى

#احمد شحيمط - لا أمل في الخلود بفضل الثراء


#احمد شحيمط - لا أمل في الخلود بفضل الثراء
2019/10/07 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #احمد_شحيمط لا أمل في الخلود بفضل الثراء.

مقدمة معبرة في كتاب عالم الاقتصاد والفيلسوف الهندي امارتيا صن " التنمية حرية " للتعبير عن اشياء مهمة في الحياة تتعلق بالحرية الفردية، وبناء الانسان وتحريره من الحاجة، وأشياء اخرى تتعلق بالثروة والمال والنفود والسلطة .

في عالم الامس واليوم .

فالثروة ليست الخير الذي ننشده، ذلك لأنها مجرد اداة نافعة للحصول على شيء في فلسفة أرسطو، ولا تؤدي الثروة الى تحصيل السعادة الحقيقي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#احمد شحيمط - لا أمل في الخلود بفضل الثراء) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#احمد شحيمط - لا أمل في الخلود بفضل الثراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا