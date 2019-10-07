2019/10/07 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_شحيمط لا أمل في الخلود بفضل الثراء.مقدمة معبرة في كتاب عالم الاقتصاد والفيلسوف الهندي امارتيا صن " التنمية حرية " للتعبير عن اشياء مهمة في الحياة تتعلق بالحرية الفردية، وبناء الانسان وتحريره من الحاجة، وأشياء اخرى تتعلق بالثروة والمال والنفود والسلطة .في عالم الامس واليوم .فالثروة ليست الخير الذي ننشده، ذلك لأنها مجرد اداة نافعة للحصول على شيء في فلسفة أرسطو، ولا تؤدي الثروة الى تحصيل السعادة الحقيقي......

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