الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين في شمال شرق سوريا

2019/10/07 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعربت الامم المتحدة عن قلقها من العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا وما سينتج عنها استهداف للمدنيين وموجات نزوح كبيرة في المنطقة.

وقال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمية للأزمة السورية بانوس مومسيس، إن الأمم المتحدة أعدت خططا طارئة لتقديم المساعدات الغذائية والطبية للأشخاص الذين قد يفرون إلى الجنوب، مشيرا الى انها تقدم حاليا المساعدات لنحو سبعمئة الف شخص في منطقة شمال شرق سوريا التي يبلغ عدد سكانها مليون وسبعمئة الف نسمة.

واشار الى أن اية عملية عسكرية تركية في الوقت الحالي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار عدم الانزلاق في مشاكل لا يحمد عقباها كون قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على الآلاف من أسرى تنظيم الدولة الإسلامية.

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