2019/10/07 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

أسفر حريق هائل في فندق في العرصات في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، إلى احتراق أربع طوابق، فيما تحدثت أنباء عن وفاة نجل النائب الأول لرئيس البرلمان في الحادث.

وأفاد مراسل "الغد برس" أن "حريقاً هائلاً نجم في فندق بلوم في العرصات، أسفر عن احتراق أربعة طوابق بالكامل".

ونقل عن مصادر "وفاة نجل النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي في الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق هائل في فندق ببغداد وأنباء عن وفاة نجل النائب الأول لرئيس البرلمان فيه) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق هائل في فندق ببغداد وأنباء عن وفاة نجل النائب الأول لرئيس البرلمان فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).