معسكر للكانوي في إيران تحضيراً لمنافسات العرب

2019/10/07 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

فاتح اتحاد الكانوي نظيره الايراني من اجل اقامة معسكر تدريبي هناك تحضيرا لبطولة العرب التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 10 – 12 كانون الاول المقبل.

وقال رئيس الاتحاد ماجد صالح انه ينتظر رد الجانب الايراني لاقامة معسكر تدريبي يستمر اسبوعين ، مبينا انه سعى لاقامة معسكر داخلي في بحيرة دوكان بالسليمانية الا ان عدم جاهزية البحيرة التي زارها قبل اسبوع دعانا الى ان نفكر باقامته في احدى الدول القريبة .

واضاف رئيس الاتحاد : انه تمت تسمية لاعبي منتخب العراق للمتقدمين والشباب خلال منافسات اندية بغداد التي جرت في وقت سابق ، مقترحا عدم زج منتخب النساء في بطولة العرب المقبلة بسبب انخفاض المستوى الفني وعدم تواصلهن في تدريبات المنتخب التي تجري في مدينة العمارة ، مستدركا " ان القرار الاخير في مسالة المشاركة يعود الى اتحاد اللعبة الذي سيعقد اجتماعا بعد اربعينية (الامام الحسين).

صالح اكد ايضا ان بطولة اندية العراق التي كان من المزمع اقامتها في بحيرة نصب الشهيد في 3 ، 4 ، 5 من الشهر الحالي تم تاجيلها الى اشعار اخر ، مؤكدا انه تلقى اشعارا من الاتحاد الاسيوي على اقامة بطولة مزدوجة عن اسيا واخرى مؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 ، تستضيفها تايلند خلال اذار من العام المقبل .

ش

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