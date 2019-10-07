2019/10/07 | 22:36

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بغداد/ نبيل الزبيدي

اعلنت اللجنة البارالمبية مشاركة منتخب القوس والسهم في بطولة تايلند الدولية المقررة اقامتها في السادس والعشرين من الشهر الحالي والمؤهلة لبارالمبياد طوكيو 2020.

وقالت سلمى الجميلي من المكتب الاعلامي في اللجنة البارالمبية لـ(الصباح الرياضي): انه تم تخصيص معسكر تدريبي داخلي لمنتخب القوس والسهم في السليمانية ينطلق اليوم الثلاثاء ويستمر لغاية الخامس عشر من الشهر الحالي من اجل تهيئة اللاعبين ورفع مستواهم الفني من خلال تكثيف الوحدات التدريبية مشيرة الى ان الوفد يتألف من عامر كاظم كزار رئيسا والمدرب جواد كاظم واللاعبين عباس فاضل وسليمان فياض ومنتظر كريم واللاعبة زمن حسين.



واضافت انه رغم قوة البطولة بسبب مشاركة ابطال العالم لكننا نسعى لحصد مراكز متقدمة وهي فرصة ايضا لحضور الندوات والاجتماعات التي يعقدها الاتحاد الدولي للعبة مع الاتحادات الوطنية على هامش المنافسات مبينة ان اختيار لاعبي المنتخبات الوطنية تم على ضوء الاستحقاق المحلي الاخير ونتمنى من ابطالنا تقديم كل ما لديهم من مستوى فني وبدني من اجل حصد المراكز الاولى المتقدمة .

وأكدت الجميلي ان اتحاد اللعبة حرص على توفير جميع مستلزمات نجاح هذه المهمة من خلال توفير أماكن التدريب والسكن للاعبي المنتخب التي تليق بهم في المعسكر التدريبي الداخلي وذلك عن طريق الدعم المتواصل من قبل اللجنة البارالمبية وان لاعبينا سيشكلون رقما صعبا في هذا التجمع المهم وتعقد الآمال عليهم.

يشار الى ان بطولة تايلند الدولية للقوس والسهم تخضع لاشراف الاتحاد الدولي للرماية بالقوس والسهم بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية .

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