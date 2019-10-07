جمعة: أبواب نادي الطلبة مفتوحة لجميع المواهب

2019/10/07 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

اكد مدرب ناشئة الطلبة احمد جمعة ان الايام المقبلة ستشهد بدء اختبارات اللاعبين من مواليد عامي 2004 و2005، والدعوة تشمل جميع المواهب، مبينا انه يستغرب من عدم تسميته ضمن الملاكات الفنية للمنتخبات الشبابية بالرغم من الانجازات التي حققها مع الفئات العمرية لكرة الانيق.

وقال جمعة في تصريح خص به " الصباح الرياضي " : ان الاوضاع الاخيرة في البلاد حالت دون بدء اختبارات الفريق مؤكدا ان ابواب الانيق مفتوحة للجميع وعلى من يمتلك القدرات الفنية الحضور الى مقر النادي في الايام المقبلة وسيتم تحديد التوقيت المناسب لبدء التحضيرات للموسم الكروي المقبل.



واشار الى ان الاختبارات تشمل اللاعبين من مواليد عامي 2004 و2005 الخاصة بفئة الناشئين ، حسب تعليمات لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي، مبينا ان الملاك التدريبي لكرة الطلبة رحل اغلب العناصر التي مثلت الانيق في دوري الفئات العمرية المنصرم الى فئة الشباب.

واوضح انه يطمح لقيادة ناشئة الطلبة الى احراز المركز الاول مستغربا في الوقت نفسه من تجاهل اسمه في اكثر من مناسبة خاصة باختيار الملاكات التدريبية للمنتخبات الشبابية بالرغم من الانجازات التي حققها مع الانيق اخرها الفوز بلقب الموسم قبل الماضي، منوها بان نظام الاتحاد الاسيوي ينص على ان اي مدرب يضع بصمة او يحصل على انجاز في بلاده تتم مكافأته بالعمل ضمن الملاك التدريبي للفريق الوطني من الفئة ذاتها ، ولكن لجنة المنتخبات تعمل وفق معايير غير معلومة، مشددا على انه سيواصل منهجه بمحاربة ظاهرة التزوير واكتشاف اسماء جديدة لرفد الفرق الوطنية باعمار حقيقية.

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