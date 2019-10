2019/10/07 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_لشهب صدرت عن دار النشر و التوزيع و الترجمة "جداول" ببيروت ترجمة كتاب: " هانا أرينت.مارتين هيدجر.رسائل.1925 – 1975"، الذي ترجمه و قدم له الباحث المغربي حميد لشهب.و قد كان من الممكن أن يستمر هذا الكتاب في سباته العميق في الأرشيف الأدبي الألماني بمدينة مارباخ، لو لم تذكر إيلازبيث يونغ بروهل Elisabeth Young-Bruehl عام 1982 في كتابها " For Love of the World" هذه العلاقة الغرامية التي كانت معروفة للعموم،......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حميد لشهب - هانا أرينت. مارتين هيدجر. رسائل. 1925 – 1975) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حميد لشهب - هانا أرينت. مارتين هيدجر. رسائل. 1925 – 1975) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).