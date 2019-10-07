2019/10/07 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حميد_لشهب صدرت عن دار النشر و التوزيع و الترجمة "جداول" ببيروت ترجمة كتاب: " هانا أرينت.
مارتين هيدجر.
رسائل.
1925 – 1975"، الذي ترجمه و قدم له الباحث المغربي حميد لشهب.
و قد كان من الممكن أن يستمر هذا الكتاب في سباته العميق في الأرشيف الأدبي الألماني بمدينة مارباخ، لو لم تذكر إيلازبيث يونغ بروهل Elisabeth Young-Bruehl عام 1982 في كتابها " For Love of the World" هذه العلاقة الغرامية التي كانت معروفة للعموم،......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حميد لشهب - هانا أرينت. مارتين هيدجر. رسائل. 1925 – 1975) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مارتين هيدجر.
رسائل.
1925 – 1975"، الذي ترجمه و قدم له الباحث المغربي حميد لشهب.
و قد كان من الممكن أن يستمر هذا الكتاب في سباته العميق في الأرشيف الأدبي الألماني بمدينة مارباخ، لو لم تذكر إيلازبيث يونغ بروهل Elisabeth Young-Bruehl عام 1982 في كتابها " For Love of the World" هذه العلاقة الغرامية التي كانت معروفة للعموم،......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حميد لشهب - هانا أرينت. مارتين هيدجر. رسائل. 1925 – 1975) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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