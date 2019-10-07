ما مصير أسرى داعش بعد الهجوم التركي المحتمل؟

2019/10/07 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد“الدخول التركي سينقذ داعش من الموت الحتمي”، قال المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية إبراهيم إبراهيم لـ”موقع الحرة”، تعليقا على الهجوم التركي المحتمل على مناطق الأكراد في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن الهجوم قد يبدأ في “أي ليلة وبدون سابق إنذار”، فيما دفعت التطورات الميدانية إلى إثارة تساؤلات حول مصير أسرى داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وتمكنت قوات سوريا الديموقراطية “قسد” بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من دحر تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا بينما تواصل التصدي لخلاياه النائمة.

المتحدث الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية (الكردية) التي تتولى إدارة مخيم “الهول”، كمال عاكف قال لـ”موقع الحرة” إن لدى قوات سوريا الديمقراطية حوالي 10 آلاف مقاتل من تنظيم داعش و12 ألف نساء وأطفال أجانب وحوالي 30 ألفا من الأطفال والنساء العرب بينهم سوريون”.

وبحسب البيت الأبيض، فإن “تركيا ستكون المسؤولة الآن عن جميع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين احتجزوا في العامين الماضيين غداة الهزيمة التي ألحقتها الولايات المتحدة” بالتنظيم.

وحذّرت قوات سوريا الديموقراطية من جهتها من أن هجوم تركيا سيكون له “الأثر السلبي الكبير على حربنا على تنظيم داعش”، مؤكدة في الوقت ذاته تصميمها على “الدفاع عن أرضنا مهما كان الثمن”.

وأبدت قسد في تغريدة على تويتر الاثنين، خشيتها من أن يسمح هذا الهجوم “لخلايا” التنظيم بتحرير مقاتليه المعتقلين وأفراد عائلاتهم المحتجزين، وهو ما “سيشكل تهديدا للأمن المحلي والدولي”.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية لـ”الحرة” إن “قوات سوريا الديمقراطية تواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي الحفاظ على مراكز اعتقال عناصر داعش، ولم تقل إنها ستتوقف عن ذلك، لكن إذا اضطرت لتحريك قواتها فسيكون هناك تغيير في تركيبة وحجم القوات التي تحمي هذه المراكز وهذا أمر مقلق للجميع”.

كمال عاكف يوضح من جهته لـ”موقع الحرة” قوله “حال الهجوم التركي ستكون أولوياتنا حماية الحدود والدفاع عن شعبنا، أما الدواعش فهي مسؤولية العالم أجمع، وشعبنا مسؤوليتنا، فها هو العالم يتخلى عن حمايته ودعمه”.

واتهم المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية إبراهيم إبراهيم تركيا بأن لها علاقات وثيقة بالتنظيم المتطرف، وقال “هي من أوقفت داعش على رجليه، وإذا ما سيطرت على مناطقنا سيتحرر معظم هؤلاء المقاتلين وسينتشرون عبر العالم ولن يكونوا ببعيد عن أميركا كما قال الرئيس ترامب”.

إلأ إن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قال في تغريدة الإثنين إن “تركيا ستواصل معركتها ضد داعش ولن تسمح له بالعودة بشكل أو بآخر”.

وأفاد البيت الأبيض عقب اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قوله: “قريبا، ستمضي تركيا قدما في عمليتها التي خططت لها طويلا في شمال سوريا.



لن تدعم القوات المسلحة الأميركية العملية ولن تنخرط فيها.



وكون قوات الولايات المتحدة هزمت (الخلافة) على الأرض التي أقامها تنظيم الدولة الإسلامية، فلن تتمركز بعد اليوم في المنطقة مباشرة” عند الحدود مع تركيا.

وانتقد البيان الأميركي “فرنسا وألمانيا وغيرهما من الدول الأوروبية” لعدم إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش واعتقلوا في شمال سوريا.

وطالبت الولايات المتحدة مرارا بنقل الجهاديين الأوروبيين المحتجزين حاليا في معسكرات في شمال شرق سوريا، الى بلدانهم الأصلية، الأمر الذي ترفضه فرنسا.

فيما قالت الخارجية الفرنسية إنه “لابد من محاكمة المقاتلين الإرهابيين المعتقلين، وبينهم من يحمل جنسية أجنبية، في مكان ارتكاب جرائمهم”.

وأضافت الخارجية أن ضمان محاكمتهم ووضعهم في أماكن احتجاز شديدة الحراسة في شمال شرق سوريا، يبقيان ضرورة أمنية لتجنب عودتهم لتعزيز صفوف المجموعات الإرهابية.



لا بد من تجنب أي عمل يمكن أن يعرقل تحقيق هذه الأهداف”.

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات على تويتر، إن الوقت حان بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية للخروج من سوريا، التي كان من المفترض أن تكون مهمة القوات الأميركية فيها لمدة “30 يوما” فقط يوم حلت فيها منذ سنوات، لكنها وجدت نفسها ضمن معركة بدون هدف، وقال: “تعمقنا أكثر وأكثر في المعركة دون هدف أمامنا”.

وقال ترامب إن إدارته هزمت “داعش” بسرعة عندما كان ينتشر في المنطقة، وأسرت “آلافا” من مقاتلي التنظيم، وأضاف إن معضهم من أوروبا، لكن الأوروبيين لا يريدون تسلمهم أو محاكمتهم فوق أراضيهم.

وخاطب ترامب الأوروبيين قائلا: “أسدينا لكم معروفا عظيما والآن تريدوننا أن نتحمل تكلفتهم الباهظة في السجون الأميركية”، وأضاف أن الولايات المتحدة هي دائما “المستغفلة” في كل شيء: مع حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، وفي التجارة”.

وكشف ترامب أن الأكراد تلقوا مبالغ كبيرة ومعدات مقابل قتالهم إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية.

لكن المتحدث باسم مجلس سوريا الديقمراطية إبراهيم إبراهيم قال لـ”موقع الحرة” إن قرار سحب القوات الأميركية سيطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل أميركا والنظام السياسي فيها، وسينتج عنه أزمة ثقة بين الدولة الأميركية والدول الأخرى، ستفقد الشعوب ثقتها بأميركا نتيجة لهذا القرار”.

وأضاف أن ترك الساحة للقوات التركية هو انتصار للتيار الإخواني والإسلام السياسي والراديكالي.

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