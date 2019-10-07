“كلكامش” ترصد ابرز ما جاء في كلمة الرئيس صالح في خطابه للعراقيين

2019/10/07 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادقال رئيس الجمهورية برهم صالح ان ما حدث من استهداف للقوات الامنية والمتظاهرين والاعلاميين غير مقبول ومن أطلق النار على المتظاهرين مجرمون وخارجون على القانون والشباب الذين سقطوا في المظاهرات تركوا جرحاً في الصدور لا يبرأ بالتطمينات..وما حصل فتنة وجريمة لا يمكن السكوت عنها.

واضاف يجب ان نتصارح جميعا بان هذا الحراك والاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس وهناك مصالح خارجية تحاول استثمار التظاهرات في العراق

واعترف ان التظاهرات جاءت على خلفية البؤوس والشعور بالظلم وحاجة البلد للاصلاح

وقال يجب اعادة قانون الانتخابات من جديد.

و طرح صالح المحاور الاتية التي قرر العمل بها فورا :

فتح تحقيق قضائي واخذ قرارات جادة

تشكيل لجنة حوار مع المتظاهرين من العقلاء و الحكماء

فتح حوار سياسي شامل وبناء لدعم الاصلاح و تشكيل كتلة وطنية كبيرة

دعم اجراء الحكومة لاداء تعديل حكومي جوهري

تفعيل المحكمة المختصة في ملفات الفساد ومنع اي استثناء

تعهدات الحكومة ومجلس النواب غي متطلبات السكن ورفع تجازوات الاحزاب

دعم الاسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي و اطلاق درجات فوري في الموازنة

اعادة النظر بالقانون الانتخابي و تشريع قانون جديد وستتولى الرئاسة تشكيل فريق حوار و تشكيل مفوضية مستقلة

المباشرة بفتح حوار وطني لمعالجة الاختناقات في المنظومة السياسية

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