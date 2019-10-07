العراق: الرئيس برهم صالح يدعو إلى حوار وطني من دون

2019/10/07 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس العراقي برهم صالح مساء الاثنين في كلمة متلفزة إلى حوار وطني من دون "تدخل أجنبي"، وذلك بعد أسبوع من الاحتجاجات وأعمال العنف الدامية التي أودت بأكثر من مئة شخص.ودعا مواطنيه أيضا إلى "وقف التصعيد"، قائلا إن "المتربصين والمجرمين الذين واجهوا المتظاهرين والقوى الأمنية بالرصاص الحي" هم "أعداء هذا الوطن" و"أعداء الشعب".

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