الرئيس صالح: لا شرعية لأي نظام لا يتطلع لخدمة شعبه..يجب محاسبة المسؤولين عن إراقة الدم العراقي

2019/10/07 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكد الرئيس العراقي #برهم_صالح، اليوم الإثنين، أن #التظاهرات التي شهدتها البلاد جاءت على خلفية البؤس والشعور بالظلم وحاجة البلد للإصلاح، داعياً إلى إجراء تعديل وزاري يمهد لإصلاحات […]

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