لافروف: ندعم فكرة تدشين خط جوي مباشر بين اربيل وموسكو

2019/10/07 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن بلاده تدعم فكرة تدشين خط جوي مباشر بين موسكو واربيل .

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال استقبال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني للافروف والوفد المرافق في اربيل .

وفي مستهل الاجتماع، جدد وزير الخارجية الروسي تهنئته لرئيس الوزراء على تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن بلاده تحتفظ بعلاقات تاريخية مع إقليم كوردستان، وتوطدت حين مكث الزعيم الكوردي ملا مصطفى بارزاني في روسيا سنوات عدة.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، كما أبدى وزير الخارجية الروسي دعم موسكو للمحادثات الجارية بين إقليم كوردستان وبغداد، معرباً عن ترحيبه بهذه الخطوة.

وأشاد الوزير الروسي باستتباب الأمن في إقليم كوردستان، وقال إن الشركات الروسية والمستثمرين الروس على استعداد للقدوم إلى إقليم كوردستان للانخراط في مجال الاستثمار، ورحب بفكرة تدشين خط جوي مباشر بين اربيل وموسكو، وقال إن بلاده تدعم ذلك.

وبحث الاجتماع مخاطر ظهور داعش مجدداً، وقال وزير الخارجية الروسي إنه يتفق مع رئيس حكومة إقليم كوردستان على أن تنظيم داعش لا يزال يمثل خطراً على الوضع الأمني، وأثنى على دور البيشمركة في محاربة التنظيم في كل من سوريا والعراق، وقال: "نحن مستعدون لتقديم كل ما يلزم من مساعدات".

وسلط الاجتماع الضوء على المستجدات السورية، واتفق الجانبان على أن تأزيم الوضع في سوريا من شأنه أن يضاعف مآسي السكان، كما تم التأكيد على أهمية أن يلعب الكورد دورهم في مستقبل سوريا.

إلى ذلك، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن ترحيبه بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع موسكو وقدوم المستثمرين الروس إلى إقليم كوردستان.

وقال: "نحن مستمرون في حواراتنا مع الحكومة الاتحادية، وإن أولوية حكومتنا تهدف لتحسين العلاقات مع بغداد التي قمنا بزيارتها بعد تسنمنا رئاسة الحكومة، وآمل أن تسفر محادثاتنا عن اتفاق".





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