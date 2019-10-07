تركيا تقصف معبراً عراقياً سورياً

2019/10/07 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تداولت حسابات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين، أنباء تفيد ببدء القوات التركية قصفها على مواقع لـ"ي ب ك" في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، فيما يبدو بداية العملية التركية المرتقبة.

وقال حساب "قلعة المضيق" على موقع تويتر، إن تركيا بدأت قصفاً مدفعياً وجوياً هذه الليلة، مستهدفة المنطقة الحدودية التركية السورية العراقية.

ونشر الحساب مقطع فيديو تظهر فيه غارات جوية ليلية، وقال إنها لطائرات حربية تركية استهدفت معبر سيمالكا الحدودي بين العراق وسوريا، بحجة ملاحقة "ي ب ك".

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