الموارد المائية تعلن ارتفاع خزين السدود إلى 50 مليار متر مكعب

2019/10/07 | 23:06

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الاثنين، بتجدد التظاهرات في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "التظاهرات عادت في مدينة الصدر شرقي العاصمة".

وأضاف، أن "القوات الامنية تنتشر في المدينة لتف

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