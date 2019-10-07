البارزاني والسفير الفرنسي لدى العراق يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية

2019/10/07 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني والسفير الفرنسي في العراق برونو أوبير، مستجدات الاوضاع في العراق.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي في أربيل اوليفيي ديكوتيني، الأوضاع السياسية وآخر المستجدات والمتغيرات على مستوى المنطقة، اضافة الى بحث العملية السياسية في العراق.

واكد البارزاني على اهمية مواجهة التهديدات الحالية ومخاطر الارهاب والفكر المتطرف على أمن واستقرار المنطقة، وتاثير المتغيرات في سوريا على المعادلة السياسية والميدانية.

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