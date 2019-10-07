2019/10/07 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آليات ومدرعات تركية تدخل من بوابة جرابلس باتجاه ريف منبج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/07 | 23:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آليات ومدرعات تركية تدخل من بوابة جرابلس باتجاه ريف منبج) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آليات ومدرعات تركية تدخل من بوابة جرابلس باتجاه ريف منبج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).