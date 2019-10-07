فيفا يؤكد إقامة مباراة العراق وهونغ كونغ في البصرة

2019/10/07 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاثنين بيانا أكد فيه إقامة مباراة العراق وهونغ كونغ ضمن التصفيات المشتركة لبطولتي كأس العالم وكأس آسيا في موعدها المحدد الخميس المقبل في مدينة البصرة، رغم التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وأشار متحدث باسم فيفا الى مراقبة الوضع عن كثب في العراق.

مسؤولون في وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم أكدوا للحرة جاهزية البصرة لاستضافة المباراة، مشيرين إلى أنه سيتم لأول مرة توفير التذكرة الإلكترونية لتأمين انسيابية دخول الجماهير الكروية إلى الملعب.

ويحتل العراق المركز الثالث في المجموعة الآسيوية الثالثة برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة، متساويا بالنقاط مع منتخب هونغ كونغ صاحب المركز الأخير، والذي خاض مباراتين.

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