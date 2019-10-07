رسمياً .. برشلونة يقيل فيكتور فالديس من منصبه

2019/10/07 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن إقالة فيكتور فالديس من منصبه وفك الارتباط القائم معه.

ولم يتطرق البيان الرسمي إلى الأسباب التي أدت إلى قرار الاستغناء عن خدمات فيكتور فالديس ، لكن بعض المصادر المقربة كشفت عن وجود خلافات عميقة جداً في وجهات النظر.وأكد النادي الكتلوني في بيانه أيضاً أنه تم اختيار فرانك آرتيجا من أجل قيادة فريق الشباب التابع لمدرسة لاماسيل خلفاً للمدرب فيكتور فالديس المقال ، وذلك حتى نهاية الموسم.وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية مساء اليوم أن إقالة فالديس كانت بمثاية سر غير معلن حتى انكشفت بعض التفاصيل قبل أيام قليلة بعد إبعاده عن الفريق يوم الجمعة الماضي.وأجرى فالديس نقاشاً حاداً للغاية مع باتريك كلويفرت المسؤول عن قطاع الناشئين في مدرسة لاماسيا ، وقد كان هذا اللقاء بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بين مختلف الأطراف.وأفادت هذه المعلومات أن نقطة الخلاف كانت الشاب إيلايكس موريبا الذي قلل من احترام فالديس ، ولهذا فقد طرده من الفريق قبل أن يقوم اللاعب ووالده بالشكوى إلى المسؤولين.ويضيف التقرير إن فالديس لم يكن ينوي ترك برشلونة ، لكنه امتعض من التعفن الحاصل داخل الإدارة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو وعدم قدرة على كسب ثقة العاملين داخل النادي.

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